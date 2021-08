Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOBELLUNO La cura della salute mentale non va messa da parte: l'Associazione Italiana Tutela Salute Mentale - Sezione di Belluno ODV (AITSaM) e Tutti in Campo di Feltre chiedono un impegno forte alla politica e alla sanità perché intervenga in questo momento di difficoltà. Il problema è la carenza di medici psichiatri e per questo l'Ulss ha sospeso le degenze nel reparto dell'ospedale di Feltre e sta aumentando di 7 posti letto il...