L'EPIDEMIA

BELLUNO Ancora tre bellunesi positivi: le persone attualmente infette in provincia continuano a salire e sono a quota 61 (il 16 agosto erano appena 12 persone). Si tratta sempre di persone di rientro dalle vacanze.

IL BOLLETTINO

«Le ultime 24 ore di attività laboratoristica - spiega ieri la Usl Dolomiti nell'aggiornamento quotidiano sulla situazione Covid - hanno evidenziato tre nuove positività in familiari conviventi di un caso confermato e, pertanto, già in isolamento. Tutti e tre i soggetti sono asintomatici». Dall'inizio dell'emergenza (a marzo) il totale dei casi positivi riscontrati in provincia è di 1274, come si legge sul bollettino di Azienda Zero diffuso ieri sera, 1100 le persone che sono guarite e restano fermi ormai da settimane a 113 i decessi. I bellunesi in isolamento sono 423, dato registrato alle 8 di ieri mattina. I ricoveri in ospedale si fermano a quell'unico caso del 26enne finito in Malattie Infettive, che potrebbe essere dimesso a breve. Il bollettino di Azienda Zero riporta zero casi Covid nella Terapia intensiva bellunese e un caso invece a Feltre, dove era stata trasferita nei giorni scorsi la paziente feltrina contagiata.

I VACANZIERI

Prosegue anche l'accesso diretto al drive-in di Feltre per i rientri dall'estero e sono sempre tanti i vacanzieri che vanno a effettuare la prova, come previsto dall'ordinanza regionale per non incorrere in pesanti sanzioni. Ieri sono stati eseguiti 27 tamponi a soggetti di rientro da Croazia, Grecia e Sardegna. Ma in questi giorni c'è chi si rivolge ai sanitari per effettuare il tampone anche di rientro dalla Francia. Da quando il Dipartimento di prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti, diretto da Sandro Cinquetti, a cavallo di Ferragosto aveva organizzato i drive in per lo screening dei vacanzieri sono stati effettuati 1771 tamponi in totale. Vacanzieri bellunesi che rientravano dalla Croazia nella maggioranza (1455 persone, ovvero l'82,16% del totale) Spagna (106 persone, il 5,99%) Gracia (41, ovvero il 2,32%) e Malta (10 persone). Sono stati anche 146 i bellunesi tamponati di ritorno alla Sardegna

SCREENING SCUOLA

Anche ieri è proceduto poi lo screening al personale della scuola che non può effettuarlo dal proprio medico di base. A Belluno sono stati 90 i test sierologici effettuati, tutti negativi. A Feltre sono stati 73, anche qui nessuna sorpresa. A Caprile di Alleghe, 45 con un positivo, che poi a tampone di verifica si è rivelato negativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

