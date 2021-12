TESORI NASCOSTI

BELLUNO L'associazione Campedel si avvicina al Natale svelando i tesori nascosti in due chiese della città capoluogo. Lo fa, anche quest'anno, attraverso la proposta di una serie di visite guidate gratuite alle chiese di Santo Stefano e della Madonna di Loreto, entrambe del centro storico di Belluno. Il primo appuntamento è sabato 11 dicembre alle 15 (replica alle 16,15) presso la chiesa di Santo Stefano: le guide della Campedel accompagneranno i visitatori ad ammirare le opere di Cesare Vecellio, secondo cugino di Tiziano, del padovano Francesco Frigimelica e le sculture del Michelangelo del legno, Andrea Brustolon. La seconda visita è per sabato 18 dicembre: alle 15 (replica alle 16.15) meta sarà la chiesa della Madonna di Loreto. La chiesa un tempo era collegata al convento delle Clarisse e venne costruita a partire dall'aprile 1612. La chiesa conserva al suo interno numerose opere d'arte e un piccolo ma ricchissimo museo, raramente visitabile, che ospita tra le tante meraviglie anche una statua di una Madonna del Carmelo a grandezza naturale e una finissima tovaglia ricamata a tombolo nel Settecento con alcune scene del Vangelo. Le visite guidate sono organizzate in collaborazione con le parrocchie Duomo-Loreto e Santo Stefano. Info e iscrizioni scrivendo ad asscampedel@yahoo.it. (G.S.)

