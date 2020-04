Il Gruppo Sommozzatori Feltre al fianco dell'Usl 1 Dolomiti: acquistato un macchinario utile a fronteggiare il Coronavirus. Ma non solo. L'associazione sostiene anche il comune di Feltre contribuendo a finanziare l'acquisto di materiali necessari in questo periodo emergenziale. Un grande esempio di solidarietà sociale che una realtà di volontariato ha voluto fare a sostegno della sanità provinciale. È di ieri infatti la notizia che il Gruppo Sommozzatori Feltre ha deciso di aiutare l'Usl 1 Dolomiti, in particolare il reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Feltre, fornendo un macchinario, un video endoscopio con luce led e testa per fibroscopi, estremamente utile in questo momento. Inoltre ha voluto contribuire a parte delle spese di gestione dell'emergenza e per la fornitura dei materiali sostenute dal comune di Feltre, come ad esempio l'acquisto dei sacchetti biodegradabili per imbustare le mascherine distribuite alla popolazione. L'investimento ammonta a 20mila euro complessivi. Il sodalizio desidera estendere a tutti la possibilità di partecipare a una raccolta fondi verso l'Usl 1 Dolomiti: è sufficiente fare un bonifico di qualsiasi importo intestato a Gruppo Sommozzatori Feltre, Iban IT11Z 05034 61110 00000 00055 13, indicando la causale Ulss1 - emergenza Covid-19. Le donazioni sono detraibili: è possibile poi richiedere tramite e-mail la ricevuta del versamento.

E.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA