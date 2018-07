I soldi dello zio? «Giocati alle slot»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Doveva gestire i soldi dello zio in casa di riposo, in qualità di amministratore di sostegno: li avrebbe spesi alle macchinette. Ora il 40enne feltrino, si trova nei guai per la pesantissima accusa di peculato, che prevede pene che vanno da 4 a 10 anni.L'INCHIESTALa vicenda è emersa quando gli eredi dell'anziano, alla sua morte, si sono accorti, che alcuni conti non tornavano. È scattata allora la denuncia. I parenti, che conoscevano la debolezza del feltrino, hanno subito ipotizzato che il 40enne se li fosse giocati....