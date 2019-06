I SOLDI BELLUNO L'Europa ha battuto un colpo. Da 277 milioni di euro. A tanto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I SOLDIBELLUNO L'Europa ha battuto un colpo. Da 277 milioni di euro. A tanto ammonta il Fondo Europeo di Solidarietà predisposto per la ricostruzione del post-Vaia. Un mare di soldi che bagnerà anche (o soprattutto) la provincia di Belluno. E servirà per ripristinare il territorio e curare le ferite profonde lasciate dalla tempesta. La cifra esatta è stata messa nero su bianco dalla Commissione Europea, che dunque ha accettato la domanda presentata dalle autorità italiane per i danni dell'uragano di fine ottobre e ha proposto la...