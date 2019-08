I saldi aiutano ma i turisti ancora di più: sandali a ruba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOBELLUNO Ci si è ripresi in corsa. Tanti sandali da trekking e maglioni invernali. Così il commercio bellunese surfa sopra la crisi del mercato e sopra le difficoltà di una stagione partita con oltre un mese di ritardo, e recupera il tempo perduto con il periodo degli sconti. Non c'è da fare salti di gioia, questo lo mettono in chiaro gli esercenti delle piazze, ma dopo anni di scontrini modesti l'estate 2019, sebbene avviata con grande difficoltà, sembra aver portato nuovo ossigeno alle casse delle botteghe del centro. Certo, le...