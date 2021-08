Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I RISULTATIBELLUNO Supporto a famiglie e imprese nel Nord Est, con volumi di masse amministrate che superano per la prima volta i 20 miliardi di euro: è uno dei principali risultati del primo semestre 2021 di Volksbank, approvato dal consiglio di amministrazione. I ricavi sono in crescita (superati i 170 milioni di euro), migliorano l'efficienza e la solidità patrimoniale. Il patrimonio netto tangibile per azione cresce a 16,5 euro, contro...