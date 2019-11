«I reati sono in calo: furti scesi del 20% nell'ultimo anno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FOTOGRAFIABELLUNO La provincia è sicura, ma è meglio prevenire. È fondamentale quindi utilizzare nuovi strumenti per mantenere la fotografia di un territorio virtuoso. I fenomeni criminali scendono di anno in anno, come è stata spiegato ieri dal prefetto Francesco Esposito, con tanto di dati. «Siamo a novembre - ha spiegato - e facendo una proiezione matematica siamo riusciti a poter confrontare un intero anno con gli anni precedenti». I REATI«I reati in generale diminuiscono rispetto al 2018, nel quale c'era stato un piccolo...