DIDATTICA

BELLUNO Il Covid-19 non ferma gli studenti bellunesi. Che anche quest'anno, nonostante le difficoltà esistenti, hanno attivato corsi per il recupero del gap digitale tra giovani e adulti-anziani. Ed è questo il nono anno consecutivo della fortunata iniziativa che sempre a causa della pandemia si tengono a distanza. La nuova serie di incontri che si concentra sull'uso dello smartphone e del computer, è ripresa mercoledì 14 ottobre. E così sarà per 8 settimane di seguito, sempre nella giornata di mercoledì, dalle 17 alle 18,30. Per le note esigenze di distanziamento, dunque, le lezioni si tengono a distanza, per cui è necessario saper accedere a internet tramite il browser Crome.con un pc o uno smartphone, seguendo le istruzioni che si trovano sul sito delle Scuole in Rete (www.studentibelluno.it). Chi non sapesse come accedere tramite questi strumenti, può seguire i tutorial che gli studenti del network hanno preparato e che saranno trasmessi su Telebelluno a partire da questo mese. Un impegno datato quello di centinaia di studenti bellunesi che, attraverso l'impegno gratuito, in autonomia o in collaborazione con il Comune capoluogo ed altri Comuni, in quasi un decennio di attività hanno formato ormai diverse centinaia di corsisti. Nella sola estate precedente al Covid il progetto è riuscito a coinvolgere quasi un centinaio di studenti e quasi duecento corsisti tra Belluno, Feltre e Alpago. Nell'estate scorsa, invece, l'emergenza sanitaria ha impedito di organizzare corsi in presenza, ma gli studenti hanno attivato corsi a distanza con una decina di adulti o anziani, percorsi di peer education per il recupero delle competenze non acquisite dagli studenti delle scuole medie durante il lockdown, il recupero di computer dismessi dalle aziende a beneficio delle famiglie in difficoltà per la didattica a distanza, oltre ai 30 tutorial sull'uso degli smartphone, che saranno trasmessi sulla televisione locale; 700 le ore messe a disposizione quest'estate dagli studenti volontari ed ora, vista la notevole richiesta, si replica con un appuntamento settimanale.(G.S.)

