I ragazzi del Tiziano latinisti patentati

SCUOLABELLUNO Chi l'ha detto che il latino è una lingua morta? Non certo gli studenti del Galilei-Tiziano. Perché loro, che il latino lo studiano sui banchi di scuola, lo mettono anche in curriculum (toh, una parola latina). Possibile? Certo che sì. Con Probat, la certificazione linguistica che misura il livello di comprensione dell'idioma degli antichi romani. In pratica, un certificato omologo al First Certificate per l'inglese, o al Goethe-Zertifikat per il tedesco. Difatti, la certificazione della lingua latina è un modello...