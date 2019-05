I PUNTI BELLUNO Il nuovo protocollo d'intesa fra Regione Veneto e Anfao prevede

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PUNTIBELLUNO Il nuovo protocollo d'intesa fra Regione Veneto e Anfao prevede l'investimento di un milione e mezzo di euro dei quali la Regione metterà a disposizione 750mila euro del Fondo sociale europeo e Anfao altrettante risorse per il triennio 2019-2021. Protocollo che prevede 4600 ore di interventi formativi nelle aziende per il personale già occupato e 12 percorsi formativi completati da specifico tirocinio aziendale per specializzare nuovi profili tecnici che le aziende, attualmente, faticano a trovare. E per preparare giovani...