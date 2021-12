FELTRE

Ancora una volta gli studenti del Liceo Dal Piaz si sono fatti onore in una competizione nazionale. Gregorio De Bortoli e Valentino Giotto della classe 1Aa e Tommaso Zatta, Amira Abdulai e Andrea Timperi della classe 1Bl del Liceo Dal Piaz sono risultati finalisti al Concorso PensoFuturo, un concorso nazionale che vuole dare spazio e voce alle più interessanti e audaci visioni del futuro espresse dai ragazzi delle nostre scuole. Il concorso è stato promosso da Innovation Future School, associazione nata all'inizio del 2017 con lo scopo di coinvolgere gli studenti e far conoscere loro il patrimonio di innovazione e competenze prodotto e diffuso nelle imprese venete e, nel contempo, di aiutare le imprese del territorio a scoprire la ricchezza dei giovani. L'edizione 2021 ha voluto contribuire a sviluppare e condividere una serie di proposte con cui declinare e perseguire il raggiungimento dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile soscritto nel settembre 2015 da 193 Paesi membri dell'ONU. Tra gli studenti feltrini, si sono distinti Valentino Giotto (premio speciale della giuria) e Tommaso Zatta, che è salito sul podio dei cinque vincitori e ha ricevuto in premio un tablet di ultima generazione e un invito in un'azienda di informatica che potrebbe trasformare il suo progetto in realtà. Il progetto è stato seguito dalla professoressa Nadia Secco. (E.S.)

