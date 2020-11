I PROGETTI

BELLUNO Il 2021 sarà l'anno delle piste ciclabili. Da quella di Marisiga a quella di via Tiziano Vecellio, l'assessore Biagio Giannone snocciola i progetti in partenza e risponde alle critiche di un cittadino che ricorda all'amministrazione come in via Feltre i marciapiedi siano disastrati da anni. Le osservazioni mosse da Natale Trevisan, ottantenne residente in via Feltre, spingono Giannone ad aprire il cassetto dei progetti e a rivelare anche le operazioni ancora tenute segrete da Palazzo Rosso.

«Recentemente la città di Belluno nella classifica Ecosistema promossa da Legambiente ha fatto passi avanti e miglioramenti in modo particolare per la mobilità e le piste ciclabili dichiara il cittadino -. Molto probabilmente coloro che hanno stilato la classifica non sono stati in via Feltre. O meglio, se ci sono stati, si sono fermati all'inizio della via dove sono stati fatti dei lavori per sistemare i marciapiedi, fin davanti alla sede dell'Usl. Per il resto niente. Qualche settimana fa i lavori sono ripresi, ma alla fine della via, verso via Prade con una bella ciclopedonale fin verso Marisiga. E il resto? Dovremo attendere molto, signor sindaco?».

INVESTITI 250MILA EURO

La domanda non cade nel vuoto, l'assessore alle manutenzioni e ai lavori pubblici raccoglie la provocazione e rilancia con la sua lista delle cose da fare e delle opere appena completate. Partendo proprio dalla via in questione. «In via Feltre abbiamo investito negli ultimi tempi circa 250 mila euro spiega -, per rifare il parcheggio Ex Moi, per la nuova illuminazione a led e per rifare un tratto di marciapiede. Assecondiamo le priorità segnalateci dagli uffici e l'esigenza di sicurezza». E poi via con la lista delle ciclabili che presto vedranno la luce nel capoluogo, come a dire che se anche manca un pezzetto di marciapiede da rifare in qualche zona della città, non è certo perchè si sta con le mani in mano. «Abbiamo vinto il bando della Regione e nel 2021 realizzeremo una ciclabile in via Tiziano Vecellio spiega -, andrà dal ponte del Mega all'Arpav. Insieme sistemeremo anche il ponte, per un importo complessivo di circa 600 mila euro».

PREMIATI DA LEGAMBIENTE

Un altro pezzetto di ciclabile partirà più in giù, dall'Invensys, e si congiungerà con quella del Mega. Anche in via Meassa la sicurezza sta per avere una svolta: dalla fontana fino al piccolo gruppetto di case presto verrà realizzata una corsia per bici e pedoni grazie ad un contributo dell'ente Provincia e nella stessa direzione si procederà anche per via Nongole dove, però, la priorità è l'illuminazione. «Questo per spiegare che, se Belluno è in cima nella classifica di Legambiente, questo è dovuto al fatto che le ciclabili negli ultimi anni si sono moltiplicate in città conclude l'assessore -. I fondi sono limitati, partiamo dalle priorità e poi via via ampliamo il raggio di azione. Ogni anno ho a disposizione circa un centinaio di migliaia di euro per i marciapiedi e si riesce ad intervenire su un tratto alla volta, non di più. Gli uffici stilano una classifica delle priorità e noi iniziamo da quelle ai primi posti, naturalmente. Ad ogni modo quando la ciclabile di Marisiga sarà terminata, allora i cittadini di Salce potranno raggiungere in tutta sicurezza il centro storico della città».

Alessia Trentin

© riproduzione riservata

