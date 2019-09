«I pompieri ci sono perché c'è l'ambulanza: cosa accadrà ora?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sull'ambulanza e sulla caserma dei vigili del fuoco la minoranza consiliare di Santo Stefano è un fiume in piena. È il consigliere Daniele Zandonella ad esprimere chiaramente quello che ormai in molti danno per scontato: «L'ambulanza, come noto, non esiste perché ci sono i pompieri, sono i pompieri che esistono perché c'è l'ambulanza, e con la sporca mossa del taglio, nel breve futuro, con la giustificazione del crollo degli interventi dei vigili del fuoco ne giustificheranno la chiusura del distretto». Con l'inevitabile trasferimento...