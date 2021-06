Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DISGUIDOBELLUNO Parcheggia in piazza Piloni, paga la sosta, non espone il tagliando e prende la multa. È accaduto venerdì ad un cittadino di Belluno che, arrabbiato, ha poi riportato l'esperienza sui social pubblicando la storia nella pagina Facebook Sei di Belluno se, esordendo con «Ma in che paese viviamo?». A rispondergli è l'amministratore unico di Bellunum, Davide Lucicesare, che molto pacatamente commenta «È colpa sua, bisogna...