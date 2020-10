I NUMERI

BELLUNO Salgono a 1232 le persone attualmente positive in provincia. Il dato è aggiornato alle 17 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono 81 le persone che si sono aggiunte alla schiera dei positivi. Si tratta in larga parte di asintomatici, del resto su 1232 attualmente positivi le persone in ospedale sono 74. Al San Martino di Belluno sono attualmente ricoverate 40 persone positive in area non critica, due in terapia intensiva. Altri tredici sono ricoverati a Feltre (sempre in area non critica) e negli ospedali di comunità di Alano ci sono 4 pazienti, altri 15 sono a Feltre. Nelle ultime 24 ore nel territorio l'Usl non ha segnalato decessi.

I TAMPONI

Da questa mattina alle sette, intanto, scatta la rivoluzione sul fronte dei tamponi. «In caso di sintomi riconducibili al Covid - spiega l'Usl - i tamponi vanno richiesti al proprio Medico di Famiglia e si possono fare senza appuntamento in uno dei 4 drive-in dell'Ulss Dolomiti». Da questa mattina alle 7, e fino a diverse indicazioni, i Covid Point (drive-in tamponi) hanno i seguenti orari: Belluno attivo giorno e notte a Sagrogna dalle 7 alle 19.00, dalle 19 alle 7 all'ospedale San Martino. A Feltre, Zona Peschiera - ex Marangoni, tutte le mattine (domenica esclusa) dalle 8.30 alle 12.30 a Tai di Cadore, in Piazzale Dolomiti dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 18.00. ad Agordo il servizio è attivo a Piazale Tamonichn il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

LE REGOLE

«È necessario presentarsi in auto, con mascherina, tessera sanitaria magnetica e impegnativa (anche sul cellulare) del Medico di Famiglia - chiarisce l'Usl - per bambini, ragazzi e operatori della scuola sintomatici e rientro dall'estero non è necessaria impegnativa». In caso di test antigenico rapido, il referto sarà consegnato sul posto dopo circa 20 minuti. In caso di tampone molecolare sarà inviato un Sms con i codici per lo scarico del referto che, di regola, sarà disponibile dopo 48-72 ore.

L'ISOLAMENTO

Fino all'esito, la persona dovrà comunque rimanere in isolamento domiciliare, seguendo le raccomandazioni sui comportamenti qui pubblicate nel sito dell'Usl. In caso di esito positivo al tampone molecolare, la persona deve rimanere in isolamento. Sarà contattata dall'unità di crisi Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA