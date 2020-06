I NUMERI

BELLUNO La provincia di Belluno ha pagato un prezzo altissimo al coronavirus e al confinamento. L'export nell'occhialeria ha segnato un -21,5% per un controvalore in termini assoluti di 157 milioni di euro bruciati. Ma se togliamo l'occhialeria, anche il resto delle voci export sono in flessione in provincia -6,4% è il dato registrato sul fronte dell'export dei macchinari. Le uniche due voci in crescita sono l'export di prodotti in gomma plastica +16,7% e i prodotti alimentari che hanno messo a segno un +14%. A dare i numeri sull'interscambio commerciale relativo al primo trimestre 2020 è stato l'Istituto di statistica. Confrontandoli con quelli dello stesso periodo dell'anno precedente, emerge così un quadro che quantifica i primi danni inferti dall'emergenza Covid-19 alla propensione all'export della provincia. Anche le importazioni hanno subito una forte contrazione rispetto al primo trimestre 2019: -17,1%, con 13 milioni di euro bruciati. Gran parte riconducibili proprio alle materie prime utilizzati nelle filiere.

I LIMITI DELLA RICERCA

La rappresentazione fornita da Istat ha però dei limiti, è bene chiarirlo subito. I numeri si riferiscono ai primi tre mesi, mentre la fase acuta del lockdown ha riguardato il mese di aprile, non compreso nel primo trimestre. Inoltre, per ammissione dell'Istat stesso, l'emergenza Covid-19 ha comportato delle difficoltà nella raccolta dati soprattutto con riferimento ai movimenti Intrastat (relativi agli scambi intracomunitari): dunque il quadro statistico qui presentato potrà essere oggetto di revisione in misura più significativa che in passato, probabilmente andando ad attenuare flessioni oggi enfatizzate dalla parziale copertura dei dati. Infine, da questo trimestre il Regno Unito compare come paese Extra-Ue, dopo l'ufficializzazione di Brexit in data 31 gennaio 2020: fatto che potrebbe rendere non immediatamente comparabili i flussi attuali (da/verso il Regno Unito) con quelli dell'anno scorso.

LE CONSIDERAZIONI

«E' chiaro ha spiegato il presidente della camera di commercio Mario Pozza che si tratta di terreno perso difficilmente recuperabile entro il 2020, come ci dicono le imprese: ma dobbiamo fare il possibile per aiutarle nel rilanciarsi sui mercati esteri, sperando che spariscano le asimmetrie ancora determinate dai contagi in corso. Sono auspicabili tutte le possibili forme di sostegno all'export, al rilancio dell'immagine del Made in Italy. E dobbiamo correre come lepri, prima che altri occupino gli spazi di mercato che abbiamo lasciato impresidiati. Inoltre è doveroso evidenziare la drammatica situazione in cui si trovano bar, ristoranti, alberghi. Così non possiamo andare avanti, dal nostro territorio lanciamo al Governo l'ennesimo grido d'allarme».

