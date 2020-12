L'APPELLO

BELLUNO Confcommercio Belluno lancia la campagna Fai un regalo alla tua città - Sostieni con i tuoi acquisti i negozi vicino a te. Oggi più che mai, acquistare consapevolmente rende un servizio non solamente all'indotto commerciale, ma a tutto il tessuto sociale. Con la pandemia, infatti, le attività commerciali e di ristorazione sono state le più colpite. Ecco perchè acquistare in città, nei negozi di prossimità, assume quest'anno un valore speciale. Ne ha parlato il presidente di Confcommercio Belluno, Paolo Doglioni, lanciando la campagna di sensibilizzazione finalizzata ad evidenziare i valori legati agli acquisti sotto casa, negli esercizi di vicinato, nei negozi dei centri storici, nei mercati, a salvaguardia di un tessuto economico diffuso e delle nostre città e paesi.

«In questo momento drammatico bisogna riflettere sul dopo pandemia, perchè gli aspetti che noi oggi stiamo subendo, sono inevitabili ha esordito Doglioni - perchè non abbiamo la possibilità di fare altro che affidarci a qualche santo o al vaccino». Gia nella prima ondata si è vista l'indispensabilità dei negozi, bar ristoranti di vicinato. Con la seconda ondata ancor di più. Io sono terrorizzato dai decessi che stanno avvenendo a proseguito il presidente Doglioni -. Nente è più come prima. Ecco che c'è la necessità di rivisitarci, rinnovarsi in un sistema solidaristico e territoriale. Significa che i negozi non sono punti vendita, ma delle aggregaziono importanti per poter salvaguardare il territorio, aiutare le città, rallentare il calo demografico, creare occupazioni e valorizzare il patrimonio immobiliaristico. Questo per dare un futuro ai nostri giovani». Paolo Doglioni rende bene l'idea quando dice: «Se disertifichiamo le periferie, disertifichiamo il territorio». La campagna di Confcommercio diventa «un patto sociale». Acquisti nei negozi, dunque, «ma non si può scherzare con il virus: quindi igiene delle mani, mascherina e distanziamento». Conclude con una similitudine il presidente: «Se uno ha problemi al fegato può succedere che si trovi compromesso cuore o polmoni: è il caso di una realtà come la nostra: è il corpo che deve star bene, il corpo cittadino». Doglioni caldeggia anche gli acquisti on line, purché facciano riferimento a realtà locali, e non ai colossi «di chi non paga le tasse in Italia». Infine uno sguardo alle Olimpiadi 2026 di Cortina d'Ampezzo: «possono essere una piattaforma di lancio: è Cortina capofila, ma è tutto il territorio ad esserne interessato». Il direttore di Confcommercio, Luca Da Poz, ha ricordato che i sondaggi dicono che le persone intenzionate a fare i regali «per fortuna hanno stanziato un budget tutto sommato invariato rispetto all'anno scorso. Speriamo che sia così e auspichiamo che questa possa essere ricchezza che si reinnesta sul territorio». (Fe.Fa.)

