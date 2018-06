«I Mondiali di Cortina 2021 un volano per la montagna»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPPORTUNITA'BELLUNO Per l'ultimo appuntamento del loro corso di formazione, i prossimi maestri di sci veneti hanno avuto, come tutor, Ivana Vaccari e Marco Di Marco. Volto storico di Rai sport, la prima, direttore responsabile di Sciare Magazine, il secondo. Un momento per alcune valutazioni sul mondo dello sci e sull'avventura mondiale di Cortina 2021. «Dovrà funzionare. Questa è un'occasione importantissima per imprimere una decisa accelerazione allo sviluppo del sistema montagna. Che, ed è il caso di sottolinearlo, non è solo...