I LAVORI

BELLUNO «Ho particolarmente apprezzato l'approccio che è stato dato ai lavori. Enrico Borghi, già presidente dell'Uncem e ora Consigliere del Ministro per questo temi ha ben esposto il concetto per cui la montagna, per propria caratteristica di comunità solidale, possa diventare il luogo ideale dove sperimentare le nuove modalità di approccio alle politiche per il territorio. Ho inoltre condiviso la tesi per cui non sarà possibile attendere che l'implementazione di tali politiche debbano sottostare alle vecchie logiche burocratico amministrative. Come spesso ho sostenuto, va sovvertito il paradigma e quindi le istituzioni dovranno tenere il passo delle istanze dei territori». Tempo di bilanci per il numero uno di Confcommercio Belluno, Paolo Doglioni, dopo gli stati generali sulla montagna a Roccaraso a cui ha partecipato su delega del numero uno nazionale dei commercianti Carlo Sangalli. «Il Covid ha dimostrato, come tutti abbiamo potuto constatare, il valore anche dell'economia di prossimità e questo è un lavoro che, pur nato nell'emergenza, non va disperso, ma al contrario valorizzato. Comunità ed economia, in montagna, devono riprendere a camminare insieme secondo un principio di sussidiarietà, rispondendo alle esigenze di contrasto allo spopolamento (che continua a rappresentare la principale minaccia) che la tecnologia, la connettività e la solidarietà possono efficacemente contrastare».

IL PARLAMENTARE

Posto sul palco, invece, per il deputato bellunese Roger de Menech, presidente dei fondi per i comuni di confine. L'esponente del Pd si è soffermato sul futuro delle risorse per la montagna. «Stabilizzare nel tempo le risorse per la montagna e pensare a una normativa comune che permetta un utilizzo coordinato». Questa la proposta avanzata dal palco. «Abbiamo ormai un'esperienza consolidata e un'abbondante quantità di dati che indicano tendenze e misurano l'efficacia degli strumenti», afferma De Menech. «Restano sul tappeto numerosi problemi, primo tra tutti lo spopolamento da cui originano tutti gli altri. Le azioni hanno frenato l'abbandono della montagna, ma non lo hanno arrestato». Nel Bellunese è evidente, ad esempio, la dinamicità della Valbelluna mentre le altre aree della Provincia faticano. «Possiamo affrontare questi fenomeni presenti un po' ovunque in Italia sulle Alpi, sugli Appennini e nelle isole in due modi complementari. Il principio ribadito dal ministro Francesco Boccia che i diritti universali non sono negoziabili e quindi salute e istruzione devono essere garantiti. L'altro pezzo importante è l'insieme di risorse messe a disposizione dei territori con misure straordinarie, come i Fondi di Confine, i Fondi Letta, quelli per le aree interne. La nostra priorità al momento è capire come stabilizzare nel tempo questi provvedimenti, come renderli strutturali e non più straordinari, dipendenti da questa o quella maggioranza parlamentare, dagli algoritmi del bilancio annuale. La seconda cosa da fare è mettere insieme i fondi perequativi con gli strumenti strutturali, i proventi dei Canoni idrici, i fondi europei distribuiti attraverso i GAL, le risorse della Fondazione Cariverona e quelle del Consorzio Bim. Solo così potremo dare maggiore forza agli interventi».

