Prosegue l'ondata di furti che da giorni, dopo una breve pausa a fine settembre, sta mettendo nel mirino dei ladri il territorio feltrino; i malviventi sembrano avere mano libera e le razzie si moltiplicano e per i carabinieri è sempre più complicato garantire un minimo di sicurezza agli abitanti.

IL COLPO

L'ultimo colpo in ordine di tempo è stato registrato nel comune di Santa Giustina dove ignoti si sono introdotti in due abitazioni portandosi a casa un cospicuo bottino costituito da monili per un valore complessivo di oltre 2.500 euro. Era lunedì in tarda serata quando i mlaviventi si sono introdotti in due alloggi a Santa Giustina, nella centrale via Cal del Vento, approfittando dell'assenza dei proprietari per rovistare nei cassetti e negli armadi alla ricerca di oggetti di valore o soldi in contanti. I ladri, per introdursi nelle abitazioni, hanno scassinato la serratura di alcune finestre. Una volta all'interno hanno rubato in una casa monili in oro dal valore di circa 500 euro mentre, nell'altra abitazione, altri gioielli in oro dal valore complessivo di 2mila euro. Sul posto, per i rilievi di legge, e per ascoltare la testimonianza dei proprietari, si sono recati i carabinieri della stazione di Trichiana. Risalire agli autori non sarà facile: sono arrivati e se ne sono andati favoriti dal buio.Quelli di lunedì sera sono stati solo gli ultimi di una serie di furti.

I PRECEDENTI

La scorsa settimana, i ladri avevano preso di mira due abitazioni, una in via Genzianella a Farra di Feltre e l'altra in via Sega Bassa a Pedavena; anche in questo caso avevano forzato la serratura di alcune portefinestre per introdursi nelle abitazioni e rovistare alla ricerca di soldi e gioielli. Alla fine di settembre, è stata ancora Pedavena ad essere colpita dall'ondata di furti. In particolare furono visitati tre appartamenti in via Tina Merlin da dove vennero asportati orologi e una macchina fotografica. Sempre in quelle sere i ladri si introdussero in una casa in via Venier a Feltre da dove furono sottratti ori per un valore di 1.500 euro, in un appartamento a Santa Giustina e nella casa di riposo di Fonzaso: qui i malviventi rubarono ori degli ospiti custoditi in un armadio; anche il bar Sestriere al Casonetto a Feltre subì un raid: bottino di 150 euro.

