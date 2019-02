I ladri gli rubano la pistola: «Custodita male», denunciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Si era presentato in questura con l'obiettivo di denunciare il furto di un'arma. E' rincasato, anzi lo hanno riaccompagnato a casa i poliziotti, con una denuncia. Andiamo con ordine. Giovedì pomeriggio la vittima del furto, un bellunese, ha raggiunto la sede di via Volontari della Libertà. Agli agenti ha spiegato che a casa sua si erano intrufolati i ladri e che tra le altre cose gli avevano rubato anche una pistola. Da subito l'uomo ha precisato che a casa deteneva anche una carabina, che invece non era stata rubata. Le forze...