I giovani insegnano l'informatica agli anziani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLONTARIATOBELLUNO Al lavoro per colmare il gap informatico. I nativi digitali insegnano agli anziani a usare il computer. È l'iniziativa pensata dalle Scuole in Rete. Una sorta di volontariato informatico, che ha già preso avvio, qualche giorno fa. E continuerà fino alla fine dell'estate. L'attività 2018 è inserita all'interno del progetto Giovani contro il gap digitale ed è parte del Piano di intervento in materia di politiche giovanili cofinanziato dalla Regione Veneto (con D.G.R. 1392 del 29/08/2017). Gli studenti possono...