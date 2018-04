I giovani del Pd in mano a Noro: «C'è da lavorare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PRESENTAZIONEBELLUNO Rinnovo ai vertici del PD. I Giovani Democratici ripartono da Davide Noro. È uno studente universitario di 24 anni, iscritto alla facoltà di Sociologia dell'ateneo patavino il nuovo segretario dei GD di Belluno. È lui ad afferrare il testimone passatogli da Alessandro Da Rold, che lascia la carica per impegnativi lavorativi all'estero. Iscritto al partito da inizio 2017, spinto a mettersi in gioco sotto una sigla dopo anni di militanza politica dalla sconfitta portata a casa da Renzi e co. dal referendum...