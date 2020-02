L'ESPERTO

BELLUNO Storicamente il primo giorno di febbraio e gli ultimi due di gennaio sono considerati tra i più freddi dell'inverno: i giorni della merla. Solitamente caratterizzati da bel tempo e temperature estremamente rigide. Ma il meteo, negli ultimi anni, ha insegnato che le bizzarrie non devono più essere considerate tali. «In questi giorni siamo quattro o cinque gradi sopra la media stagionale. Con la previsione di arrivare a sette gradi di scarto lunedì (domani per chi legge ndr)». A spiegare cosa sta succedendo Gianni Marigo, meteorologo e direttore del centro valanghe di Arabba. «Parliamo di libera atmosfera - spiega - che per noi significa principalmente alta quota, dove la temperatura è meno influenzata dall'orografia delle valli. Con queste condizioni abbiamo anche una frequente inversione termica, soprattutto la notte: fa più freddo in fondo valle che in alta quota. Questo si verifica soprattutto con notti serene, perché con notti nuvolose le valli non hanno modo di raffreddarsi per dispersione del calore».

LE PRECIPITAZIONI

A partire da dicembre e poi a gennaio abbiamo avuto frequenti condizioni di alta pressione con matrici di tipo Mediterraneo. «Vengono trasportate in quota masse d'aria miti, in prevalenza subtropicali principalmente di origine atlantica - prosegue Marigo - abbiamo avuto un novembre, che per noi è ancora un mese autunnale, eccezionalmente piovoso e nevoso sopra i 1500/1600 metri, il mese di dicembre è stato ancora piuttosto piovoso mentre a gennaio le precipitazioni sono state molto meno rilevanti, ma non abbiamo ancora eseguito le analisi». Anche novembre è risultato più caldo della media: «Determinante l'aria sciroccale che ha portato a maltempo e dicembre caratterizzato dall'alta pressione. Il mese di gennaio, pur senza analisi verificate, è stato mite con frequenti aree di alta pressione».

I GHIACCIAI

Non peggiora, invece, la situazione già grave dei ghiacciai che vivono il loro momento più difficile in estate: «I ghiacciai - spiega il direttore - vivono di due fasi fondamentali una è la fase di apporto di neve fresca in autunno-inverno quindi da questo punto di vista, pur in assenza di dati, non possiamo considerarlo in sofferenza perché gli apporti di neve fresca ci sono stati. I problemi negli ultimi anni sono state le estati calde quando le fusioni, per quanto nevosi siano stati gli inverni, sono state importanti generando una condizione di sofferenza e ritiro. Per ora la neve che abbiamo in alta quota è in questo momento stabile anche dal punto di vista dei suoi spessori».AZ

