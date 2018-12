I FONDI BELLUNO La domanda era girata qualche tempo fa: chi pagherà gli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FONDIBELLUNO La domanda era girata qualche tempo fa: chi pagherà gli interventi di somma urgenza messi in campo dai Comuni subito dopo gli episodi di maltempo di fine ottobre? Da ieri c'è anche la risposta: la Regione. Non con la parola, ma con i soldi. Risorse sonanti che cominciano ad arrivare nelle casse municipali. È una buona notizia. Un'ottima notizia per i sindaci dei Comuni bellunesi che nella gestione dell'emergenza avevano dovuto mettere in campo uomini e mezzi per liberare strade e mettere in sicurezza edifici e borgate. LA...