Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I FESTEGGIAMENTIBELLUNO L'hanno accolto come si accoglie qualcosa di atteso a lungo. Erano in tanti, ieri mattina, al taglio del nastro del Parco di Chiesurazza. C'erano i piccoli della scuola elementare del quartiere, ma non solo, c'erano anche tanti genitori che tra loro andavano ripetendo «Dopo sei anni, finalmente». E sei anni almeno è durato infatti l'iter partito con una richiesta dei residenti di dotare l'abitato di una zona verde...