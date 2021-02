I DOCENTI

«Sono felice: non vedevo l'ora di farlo!». Insegnanti emozionati, ieri mattina, ai due drive-in di Belluno e Feltre. L'Usl ha cominciato la campagna vaccinale dedicata al mondo della scuola somministrando ben 800 dosi di AstraZeneca. «Tutto si è svolto in modo regolare ha spiegato l'azienda sanitaria La sorveglianza post vaccinale non ha registrato alcun evento negativo». Le prime macchine sono arrivate verso le 8.45 del mattino e, in poco tempo, si è formata una coda di qualche centinaio di metri. L'attesa, però, è stata breve. La vaccinazione in modalità drive-in è un processo che l'usl sta testando da quasi 2 mesi e non ci sono stati intoppi. «Sono stati velocissimi!».

LE TESTIMONIANZE

Manuela Crestani insegna italiano ai ragazzi delle medie che frequentano l'Istituto comprensivo di Pieve di Cadore. Martedì, come tutti i suoi colleghi, ha ricevuto la mail con il link necessario per prenotarsi alla vaccinazione: «L'ho fatto subito, dopo neanche 5 minuti. Non aspettavo altro». Dopo 24 ore un'altra mail con la conferma, il giorno e l'ora in cui presentarsi al San Martino. Gli operatori scolastici sono stati convocati in ordine alfabetico dalle 9 del mattino e Manuela Crestani era una delle prime. «Sono felice ha raccontato Avevo letto molte cose sui vaccini, compresi gli effetti collaterali che potevano esserci, ma sto bene». Le scuole medie hanno svolto sempre lezioni in presenza. Ma il cambiamento, a causa del covid, c'è stato anche per loro: mascherina sempre indossata, banchi distanziati, no ai lavori di gruppo e alle interrogazioni alla lavagna. «Per certi versi la didattica è cambiata completamente ha continuato l'insegnante bellunese Di fatto, sono vietate tutte le attività che non prevedono il rispetto del distanziamento. Quindi niente uscite o gite, progetti extracurriculari. Alcune aule possono essere usate solo in base al numero massimo di alunni che possono ospitare». A distanza anche le riunioni e i colloqui con le famiglie. E se un alunno finisce in quarantena? Perde le lezioni? «No, è stato creato un Piano per la didattica digitale integrata». L'insegnante carica la lezione online e lo studente può accedervi quando vuole e stare al passo con i programmi. Da una parte il covid ha reso necessarie alcune limitazioni, dall'altra ha trasformato la scuola facendola diventare più tecnologica.

IL CALENDARIO

La campagna vaccinale continuerà oggi a Tai di Cadore (300 dosi) e domani ad Agordo (200). Insomma, anche gli insegnanti ora hanno una garanzia in più. Ma gli studenti come si comportano? «A scuola sono bravi ha concluso Manuela Crestani Mi preoccupa di più l'esterno. Qui ci sono regole ben precise, gli insegnanti sono formati e vigilano in modo costante sui ragazzi. Diciamo che è diventato quasi automatico comportarsi in un certo modo. Fuori, invece, ognuno fa ciò che vuole».

L'EPIDEMIOLOGIA

La situazione epidemiologica in provincia rimane altalenante. Ieri è stato scoperto 1 solo nuovo positivo ma il dato è viziato dal fine settimana in cui vengono eseguiti meno tamponi e meno refertazioni. Il numero degli attualmente positivi invece è 570. Mentre le vittime da inizio emergenza sono 568. «Al momento non ci sono focolai ha sottolineato il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti Abbiamo 20-30-40 casi al giorno. Si tratta, semmai, di micro-focolai familiari. La situazione comunque non è risolta e la curva, a causa anche delle varianti, non si è fermata». Per quanto riguarda i ricoveri ci sono 77 pazienti covid ricoverati negli ospedali di Belluno e Feltre: 45 in area sub-intensiva, 11 gravi in Terapia Intensiva (dato in leggero aumento) e 21 negli ospedali di comunità.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA