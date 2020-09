I CONTROLLI

BELLUNO Tutti in coda per il tampone. I drive-in predisposti in questi giorni dall'Usl 1 Dolomiti, a favore del personale dei seggi, sono stati presi d'assalto. Letteralmente. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 282 tamponi: 59 a Tai di Cadore, 90 a Feltre e addirittura 118 a Belluno. Una sola persona è risultata positiva. I medici, come da protocollo, gli hanno eseguito il tampone molecolare ed è scattato l'isolamento domiciliare. Verso sera è arrivato l'esito: negativo. Quindi sono state annullate tutte le attività collaterali partite nel pomeriggio.

I NUMERI

I numeri di ieri sono da capogiro e vanno sommati ai tamponi eseguiti, in altre fasce orarie, a coloro che sono rientrati da una vacanza e agli studenti con sintomi simil-Covid.

LA TESTIMONIANZA

«Sono arrivata verso le 13.20 (all'ospedale di Belluno ci si poteva presentare dalle 13.30, ndr) e avevo già 18 macchine davanti - ha raccontato V.P., venticinquenne del capoluogo e presidente di seggio a Borgo Piave L'attesa è stata di quasi un'ora e mezza. Sono entrata nel tendone alle 14.45». Sotto il sole dell'orario di punta non sono mancati i malumori. Alcuni automobilisti, ad esempio, hanno cominciato a urlare e a suonare a quelli davanti perché, secondo loro, dovevano avvicinarsi di più alla macchina che li precedeva. Altri, invece, hanno cercato di aggirare la coda. «Sono arrivati a piedi ha chiarito V.P. hanno superato tutte le auto e poi raggiunto il tendone. Ma gli operatori sanitari li hanno rimandati subito indietro». Appena prima della postazione drive-in un medico le ha consegnato un foglio da compilare con i dati personali e le informazioni relative al seggio in cui dovrà andare domani. Arrivata nel tendone ha consegnato il documento ed è iniziato il tampone antigenico rapido al naso. «È veloce e indolore ha spiegato la ragazza Il medico mi ha anche chiesto in quale narice preferissi eseguire il tampone. Dopo averlo fatto mi sono fermata, in un parcheggio più avanti, per circa 15 minuti». L'esito è arrivato quasi in tempo reale. Un altro medico, infatti, ha il compito di raggiungere le auto e comunicarlo agli automobilisti. Se è negativo, possono andare. Altrimenti devono sottoporsi al tampone oro-faringeo e scatta l'isolamento familiare fiduciario. V.P. era negativa. Quando ha lasciato il parcheggio del San Martino ha contato 62 auto in coda. Gli operatori dei seggi che non sono riusciti ad accedere a uno dei drive-in dell'Usl 1 Dolomiti e che hanno intenzione di eseguire il tampone, possono farlo questa mattina alla postazione di Belluno (Ospedale San Martino) dalle 8.30 alle 11. L'azienda sanitaria ricorda che «è necessario arrivare in auto, muniti di tessera sanitaria e di documento attestante l'impegno nel seggio elettorale». Nel frattempo sono proseguiti anche i tamponi generali. Ieri il Dipartimento di prevenzione di Belluno ha individuato altre due positività: un giovane che era già stato isolato per sintomatologia simil-Covid e un'anziana che era stata tracciata in quanto contatto stretto di un caso positivo. Inoltre c'è un nuovo record sul numero di tamponi eseguiti nei due drive-in di Belluno e Feltre su bambini e ragazzi che frequentano la scuola e presentano sintomi sospetti. Ieri è stata sfondata quota cento. L'Usl 1 Dolomiti ne ha effettuati 122, più del doppio rispetto al primo giorno di scuola, cioè lunedì, in cui era stato attivato il servizio. Sono stati cinque giorni di incremento costante dei numeri relativi ai tamponi scolastici: lunedì 66, martedì 70, mercoledì 84, giovedì 95, ieri 122. Il totale ha raggiunto la soglia dei 437 tamponi. Alla luce di questo aumento considerevole, in parte già previsto, l'azienda sanitaria bellunese ha confermato l'ipotesi di potenziamento del servizio che avverrà con l'attivazione, tra pochi giorni, dei due drive-in di Caprile e Tai di Cadore.

Davide Piol

