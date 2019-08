CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTROLLIBELLUNO Ancora irregolarità da parte di gestori delle slot machine. Sono state scovate dalla polizia di Stato che nei giorni scorsi ha effettuato un controllo all'interno di un bar in città, gestito da due cinesi nell'ambito di controlli a tappeto effettuati in questo weekend. «Resta alta l'attenzione della polizia di Stato - si legge nella nota della Questura - nonostante molti bellunesi siano ancora fuori città per e vacanze».DENUNCIATII due stranieri sono stati denunciati all'autorità Giudiziaria per aver violato l'articolo...