I CONTIBELLUNO Spese tagliate di 140mila euro rispetto al 2018 e utili (al lordo di ammortamenti e oneri) cresciuti di mezzo milione di euro in un solo anno. È questa la fotografia del bilancio al 30 giugno 2019 di Bim Gsp, la società al 100% pubblica che gestisce il servizio idrico integrato in provincia. È stato presentato ieri all'assemblea dei soci dall'amministratore unico, Giuseppe Vignato, che si è tenuta in Sala Muccin del Centro Congressi di Belluno e è stato poi approvato dai sindaci. I RISPARMI«A fronte di un bollettato di 16...