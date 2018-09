CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONSIGLIBELLUNO «L'unico modo per contrastare questo tipo di fenomeno è la prevenzione e l'informazione». Così ha detto ieri, in un incontro con la stampa al comando dei carabinieri, il vicecomandante provinciale dell'Arma, il maggiore Marco Stabile. Dopo la serie di truffe tentate e consumate in città, i carabinieri hanno organizzato la conferenza stampa per mettere in guardia i cittadini. «Ce ne potrebbero essere tante altre, non è escluso che le vittime non abbiano denunciato per la vergogna», ha proseguito il maggiore Stabile. La...