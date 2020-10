I COMMERCIANTI

BELLUNO Non è un coprifuoco, ma quasi. I locali di Belluno ora sono al palo. Aprire o non aprire? Al momento la domanda è questa. Il tanto temuto Decreto del presidente del Consiglio dei ministri ha travolto i titolari di bar, ristoranti e pub di Belluno che oggi si trovano di fronte alla scelta di tenere aperto cambiando gli orari o di chiudere e puntare, per quel che si può, sull'asporto e sulla consegna a domicilio. Dopo un'estate filata tutto sommato liscia, insomma, gli esercenti ripiombano nell'incubo della chiusura, delle fatture da pagare, delle tasse e degli affitti arretrati. Qualcuno già annuncia la cassa integrazione per i dipendenti, qualcun altro rispolvera l'esperienza delle consegne a domicilio maturata a marzo e aprile per riproporla migliorata, qualcun altro dal vino e il panino si adatta a servire cappuccini e brioches.

NUOVE REGOLE

La legge del mercato che impone l'adattamento alla domanda in tempi di Covid diventa spietata. Chi non si fa trovare pronto chiude o boccheggia. Secondo il nuovo dpcm del Governo Conte, infatti, i locali devono abbassare le serrande alle 18 tutti i giorni, fine settimana compresi. Una mazzata per chi gli incassi li fa dopo le 18 con gli aperitivi e le cene. A parte le caffetterie, la nuova normativa sta togliendo il sonno a tutti i titolari di attività come bar, pub, osterie, ristoranti e pizzerie ora alle prese con la necessità di riorganizzare completamente l'attività.

I CALCOLI

Ivana Mosena dell'Artenoteca, per esempio. Ieri pomeriggio stava studiando il da farsi. Il suo locale in via Mezzaterra apre alle 17, lavora con gli aperitivi e i calici di vino del dopocena. Il dubbio per lei é: ripensarsi e adattarsi o chiudere. «E' pazzesco, non so più cosa fare commentava -. Tra lo smart working che ha tolto via vai dal centro e tra il lo scarso passaggio che durante il giorno c'è nella mia via, io non so se valga la pena per me aprire anche al mattino. Di sicuro lo farò nella settimana dell'Ex Tempore di scultura». Puntare sulla caffetteria non è possibile, significherebbe investire in una nuova macchina da caffè e rivoluzionare l'organizzazione interna dell'enoteca. «Sabato sera abbiamo lavorato molto bene spiega -, evidentemente la gente sentiva che stava per arrivare la stretta. Sono passati i vigili per il controllo e hanno visto come tutte le norme fossero rispettate. Cosa dire? Valuterò se aprire dalle 11 alle 18 e di sicuro riprenderò con le consegne a domicilio delle bottiglie per chi me lo chiede».

RASSEGNAZIONE

Alla Trattoria Il Moretto Diego Fedrigo ieri era amareggiato. «Avevamo appena rialzato la testa, l'estate era andata bene spiega -, ma adesso di nuovo una mazzata». Le tasse sono piombate sulle spalle degli imprenditori rimettendoli in ginocchio proprio nel momento in cui faceva capolino uno spiraglio di speranza e di ottimismo e oggi il dpcm affossa ulteriormente le buone aspettative per i mesi invernali. «Il grosso del lavoro è la sera, con le cene, li si fa il 75% dell'incasso della giornata spiega -, senza il lavoro serale si sopravvive e basta. Di certo riprenderò con l'asporto e con le consegne a domicilio dal giovedì alla domenica. Ma sono preoccupato, adesso arriveranno da pagare le fatture di agosto, poi gli stipendi dei dipendenti e le altre spese, come faremo?».

NUOVA FORMULA

Il pub di Giacomo Schenal, a Visome, per il prossimo mese cambierà formula. Meno pub e più caffetteria. «Aprirò alle 10 annuncia -, le decisioni vanno prese subito e con prontezza, ribalterò la giornata di lavoro. E riprenderò con l'asporto per i panini e le birre». Canta fuori dal coro Salvatore Bramante della sala da the Lettherarium di via Mezzaterra. Lui da il giro di chiave alle 19, un'ora prima gli cambia poco. «Tutto sta nel capire come reagiscono le persone dichiara -: se escono molto prima delle 18 per sopperire al divieto serale o se perdono l'entusiasmo e se ne stanno direttamente a casa, vedremo. Ad ogni modo io credo che in questo momento si debba pensare solo a restare a galla, non è il periodo per i grandi guadagni, ci si deve accontentare».

Alessia Trentin

