I cento anni di Crema, un quinto a Palazzo Rosso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICONOSCENZABELLUNO Centenario illustre in visita a Palazzo Rosso. Ha soffiato sulle cento candeline domenica e, ieri mattina, ha proseguito la festa tra le stanze di quel palazzo che l'ha visto protagonista per oltre vent'anni. Umberto Crema è tornato al suo primo amore, la politica. È stato ricevuto dal sindaco Jacopo Massaro con cui si è fermato per qualche parola. «È stato un piacere e un onore per me salutarlo - commenta Massaro . È una persona che ha affrontato con impegno e dedizione tutti i suoi incarichi, ancora oggi lucida...