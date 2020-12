L'ACCORDO

BELLUNO Nasce la cabina di regia delle associazioni venatorie. I presidenti provinciali delle associazioni (Anuu, Arcicaccia, Italcaccia, Federcaccia, Liberacaccia, Enalcaccia, l'associazione cacciatori bellunesi, l'ente produttori di selvaggina e l'associazione cacciatori veneti), dopo l'incontro del 23 ottobre 2020, pur mantenendo le loro singole attribuzioni istituzionali e le piena autonomia, hanno dato vita alla Cabina di regia delle associazioni venatorie presenti nel territorio della Provincia di Belluno. «La scelta - spiega una nota - è stata pienamente condivisa, consapevoli della pressante esigenza che il mondo venatorio, in questo particolare momento di transizione, debba rapportarsi necessariamente in maniera univoca ed ancora più efficace, con la società rurale/agricola/ambientale, con tutte le varie componenti territoriali e gli enti preposti allo studio, legislazione e gestione di tale attività. Una cabina di regia finalmente costituita con l'adesione di tutte le associazioni venatorie che sono radicate sul territorio agro-silvo-pastorale bellunese, aperta alla fattiva collaborazione con le riserve e i distretti e con tutte quelle forze e i portatori d'interesse che si riconoscono, vivono ed operano nel mondo rurale e agricolo di montagna. Ma anche per rilanciare un'immagine reale e non manipolata dell'attività venatoria, e della dignitosa figura del cacciatore, troppo spesso attaccata, dal divano di casa, da persone e politici compiacenti che - si legge ancora nella nota - sconoscono totalmente questo meraviglioso mondo composto di brave persone. In questo contesto sono già state inviate alla Provincia di Belluno, un pacchetto di proposte al Regolamento Provinciale attualmente in vigore, preventivamente concordate, al fine di poter adeguare questa indispensabile normativa alle attuali esigenze della provincia».

