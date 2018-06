I bimbi delle elementari vanno a lezione dalla Polfer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZABELLUNO La scuola in treno e la Polfer tra i banchi. Scambio più che riuscito tra gli studenti bellunesi e la Polizia Ferroviaria, che ha concluso proprio in questi giorni gli incontri nelle scuole elementari cominciati ancora nel mese di aprile. Sono stati incontrati i piccoli allievi delle Gabelli, del Quartier Cadore, di Mussoi e di Giamosa, nell'ambito del progetto Train... to be cool, avviato dalla Polizia Ferroviaria con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione. Obiettivo? Sensibilizzare i giovani sui temi della...