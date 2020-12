FELTRE

«Improvvisare, adattarsi e raggiungere lo scopo!». Lo diceva il sergente Tom Highway, interpretato da Clint Eastwood nel film Gunny, e anche a Feltre fra i baristi il mantra sembra essere lo stesso. Sono passati quasi due mesi da quando è entrato in vigore il Dpcm che ha imposto la chiusura dei bar alle 18 e i locali feltrini questa chiusura anticipata l'hanno subita con il calo dei clienti ed un tracollo economico. «Posso dire con buona approssimazione - commenta Sergio De Martin, gestore del The Crown Pub di Borgo Ruga - di aver avuto una perdita di circa l'ottanta per cento degli introiti. La verità è che non c'è lavoro». E la situazione è peggiorata ulteriormente con le nuove limitazioni imposte dall'ordinanza regionale in vigore da sabato,

Una soluzione è riuscire a reinventarsi. Rimanendo all'interno del The Crown Pub possiamo vedere il quadro dopo il Dpcm di fine ottobre: «Ho perso i ragazzi delle scuole superiori perché sono chiuse e la sera, arco di tempo in cui lavoro di più, il locale è chiuso». De Martin prosegue: «Non sono rimasto a guardare. Ho cercato di reinventarmi proponendo dei pasti caldi e tutti i prodotti per fornire il servizio durante la giornata, ma la gente è quella che è: poca e ha paura di muoversi. Per fortuna ho dei clienti fissi, degli amici, che ormai posso chiamare famiglia».

La chiusura anticipata ha picchiato duro anche sulle vie centrali della città. Roberto Marchet, gestore de La Torrefazione di Largo Castaldi, lo spiega in poche parole: «Di solito durante la settimana chiudo alle 21 e il fine settimana alle 23 e lavoro molto bene con gli aperitivi. Ecco, chiudendo alle 18 viene meno tutto questo mercato. Al mattino va bene con i caffè, ma al pomeriggio... Mi ritengo fortunato di aver i prodotti della torrefazione che mi permettono di ammortizzare le spese». Per guadagnare l'impegno si espande con altre idee: «La vendita del caffè, dei panettoni, la scelta online e la consegna a domicilio sono ossigeno». All'interno del Loch Ness Pub di via Tezze incontriamo il gestore, Sergio Moret, e i gestori dell'Osteria Piero Ostia di via Tofana, Simone Todesco, e dell'Osteria Mezzaterra sull'omonima via, Davide Bonello. Il pensiero è unanime: «La chiusura delle 18 toglie la possibilità di lavoro, si inizia proprio a quell'ora. Lavoriamo bene il sabato e la domenica, ma alle 18 dobbiamo mandare via i clienti». I tre fanno il quadro: «La gente non ha cambiato le abitudini perché sono cambiati gli orari dei bar, siamo noi a dover inseguire. Purtroppo le possibilità di sviluppo sono poche e cucina non ne possiamo fare. Non aiutano nemmeno le chiusure a singhiozzo previste per questo Natale».

Diversa è l'attività dei bar gelateria come Gelateria Sommariva di via XXXI Ottobre. «Per un'attività come la nostra - spiega Luigino Sommariva gestore assieme al fratello Walter - la chiusura alle 18 non influisce molto. Noi proseguiamo con l'attività di asporto e con la consegna a domicilio dei nostri prodotti cosa che ci ha salvato durante il lockdown di marzo e che ci permetterà di far bene anche a Natale». Sommariva chiude: «Dico solo che nella nostra attività un po' di tempestività nel comunicare le scelte governative sarebbe gradita, ci vuole tempo per organizzare questo lavoro».

