I bambini della Happy School recitano Vaia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVABELLUNO Frasche a terra, rumore di vento e di tempesta e, poi, finte motoseghe al lavoro sui tronchi abbattuti e scope per ripulire. I piccoli della scuola materna Happy School di via Rivizzola mettono in scena Vaia. L'hanno fatto venerdì pomeriggio, con una recita per genitori, insegnanti e amici in occasione della chiusura dell'anno scolastico. Lo spettacolo è stato l'atto finale di un lavoro svolto in classe con le insegnanti, per far capire ai bambini l'evento del 29 ottobre e le sue conseguenze. Alla rappresentazione, tra il...