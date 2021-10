Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVABELLUNO Caschetto e imbragatura. Per salire su un albero. Ieri mattina tutti con gli occhi in su, nel Parco Città di Bologna, a guardare i piccoli bellunesi che si arrampicano disinvolti con le scarpe sulla corteccia, per sparire tra rami e fronde. La rassegna Oltre le Vette, diretta da Valeria Benni, pensa anche ai bambini in un appuntamento en plein air che, anche grazie al meteo favorevole, ha avuto un evidente successo: tutti...