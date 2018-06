«I 350mila euro? Erano regali: lui mi aiutava»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO «Erano solo regali, lui mi voleva sposare e voleva solo aiutarmi. Tra noi c'era amore». Si è difesa così, ieri mattina in Tribunale a Belluno, Gabriella Di Giulio, 58enne bellunese, che deve rispondere di truffa aggravata continuata. La vittima è Luigi Andreoni, classe 1935, trentino di nascita, torinese di adozione per ragioni lavorative, ma a Belluno dal 1992. L'uomo è ormai deceduto: alla sua morte nella cassaforte venne trovata una cambiale per 350mila euro che la Di Giulio gli aveva firmato per garanzia. Così la...