Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FELTREHydro e Comune di Feltre a braccetto per la tutela dell'ambiente. È stato siglato ieri pomeriggio nella Sala giunta dei palazzi del potere feltrini l'accordo volontario che lega per tre anni, eventualmente rinnovabile, l'amministrazione di Feltre e l'azienda Hydro Extrusion Italy con sede in via Monte Grappa per il controllo delle emissioni nell'aria legate alla fonderia che ha sede nella struttura. I colloqui tenuti...