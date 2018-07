Hotel Astor: l'albergo cresce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMOBELLUNO La scommessa Astor continua. Capitolo secondo per il grande albergo affacciato sul Piave: da qualche settimana hanno preso il via i lavori per l'ampliamento della struttura. Il proprietario Mariano Moritsch, d'altra parte, l'aveva detto che la sfida non sarebbe finita nel 2014 quando fu inaugurato l'edificio. La promessa è stata mantenuta e oggi il piano inferiore della palazzina, quello che già ospita la sala polifunzionale, è tutto un cantiere. IL PROGETTOVerranno realizzate sei nuove camere doppie, con le quali il numero...