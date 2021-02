IL COMMENTO

VALLE DI CADORE «Sorrido amaro.. ricordo ancora la prima riunione per la viabilità dei mondiali Cortina 2021. Nella sala della Provincia ci vennero presentate le varianti, alla mia destra il sindaco di Borca alla sinistra il dottor De Rogatis, allora commissario a Pieve di Cadore. Alla presentazione della variante di Valle dissi subito che mi sarei opposta fermamente con mani e piedi. Proponevano una mini-mini variante e la galleria sarebbe sbucata all'altezza del piazzale di Sebbie dove dalla Statale si sale al cimitero di Valle». Il giorno dopo che si è abbassata la serranda dei Mondiali di Cortina 2021 è il tempo per le analisi anche per i sindaci del Cadore e al centro di ogni analisi c'è la Alemagna. Che qualcosa sul fronte della viabilità continui a non funzionare è sotto gli occhi di tutti. Marianna Hofer, primo cittadino di Valle, nella sua pagina Facebook ha ripercorso tutte le tappe delle varianti che dovevano vedere la luce per i Mondiali e invece la vedranno, forse, per le olimpiadi. «Venne poi presentata la smart road, con l'inesperienza del primo mandato e la sfacciataggine di chi ancora non ha l'esperienza chiesi la parola per dire che ritenevo l'opera uno spreco di denaro pubblico ma soprattutto evidenziavo che l'investimento non avrebbe assolutamente risolto il problema del traffico. Dissi che non avevamo bisogno di partenze intelligenti ma di strade. Alcuni dei presenti mi guardarono sbigottiti altri non mi calcolarono di striscio. Ricordo nitidamente le parole del Commissario Prefettizio sui tempi. Oggi tutti parlano, criticano, sanno. Io dico soltanto - prosegue Hofer - che ogni tanto la voce va alzata dove i giornalisti non ci sono, dove quello che si dice è importante, dove la voce isolata non conta niente ma se diventa una, due, tre è importante, dove gli interessi non sono i post sui social e i like che si prendono ma il futuro della nostra montagna».

