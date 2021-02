LA PROTESTA

BELLUNO «Stanziati 52 milioni di euro per la sanità veneta: ma nel Bellunese non arriverà un euro». Lo ha evidenziato ieri con una nota il Comitato Sanità Agordina, che tuona a difesa di tutti i bellunesi. La rabbia è tanta, perché i soldi verranno distribuiti dalla Regione sulla base dei progetti avanzati dalle Usl. In un momento in cui l'ospedale di Cortina, gestito da privati ma convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, rafforza lo staff medico prevedendo ortopedico, medico di pronto soccorso, tecnico radiologo, anestesista in occasione dei Mondiali di sci, gli ospedali pubblici di montagna restano a secco. Dati che stridono con le politiche più volte annunciate per frenare lo spopolamento delle terre alte.

IL CASO

Allora, si chiedono i cittadini, perché all'Usl 1 Dolomiti non arriva nulla? Cos'è andato storto? «L'assessore Lanzarin dichiara che i progetti sono stati preposti dalle Aziende stesse, che hanno saputo valutare le loro esigenze e avanzato proposte accompagnate da valutazioni tecniche pertinenti e coerenti con la programmazione - spiegano dal Comitato -. Ci si chiede allora dove vivano i vertici dell'Azienda Dolomiti, cosa ci stanno a fare se non conoscono le esigenze del loro territorio, se non avanzano proposte, pur avendo già dei progetti nei cassetti come nel caso dell'ospedale di Agordo. E ancora: cosa ne pensano i rappresentanti politici agordini, dal consigliere regionale agli amministratori locali, sapendo cosa prevede la programmazione regionale e tenendo conto del fatto che l'unico intervento di investimento, la ristrutturazione del Pronto Soccorso, è finanziato per oltre l'80% dai Comuni della nostra vallata?».

PAZIENTI DI SERIE B

L'occasione persa fa più male se si pensa che, proprio in queste settimane all'ospedale di Cortina i servizi si stanno implementando per non farsi trovare impreparati in occasione del grande evento sportivo. «Se circa un migliaio di persone richiedono questa organizzazione per garantire un servizio efficiente ed efficace, non si comprende perché i 20.000 e più abitanti del Cadore, Val Boite e Comelico, oppure i 19.000 agordini, non meritino altrettanta attenzione sbottano dal Comitato -. Perché i numerosi turisti che frequentano le montagne bellunesi non meritino la stessa considerazione. Ricordiamo pertanto ai vari politici locali, regionali e a Zaia che va bene l'ottima organizzazione sanitaria per le Olimpiadi, ma che prima di tutto va tutelata la salute di chi vive in montagna 365 giorni l'anno!».

L'APPELLO

«La montagna e la sua salvaguardia devono essere viste a 360 gradi concludono -. Troppo spesso in questi anni le battaglie per i servizi socio-sanitari, che un po' alla volta la Regione ha tolto, sono state condotte in solitaria da qualche amministratore o da qualche cittadino, nel silenzio degli operatori turistici e del settore produttivo. La montagna si regge su un equilibrio di servizi e di attività complementari tra loro. Se vogliamo tenere le persone nelle terre alte dobbiamo batterci affinché siano garantiti parimenti agli abitanti il diritto al lavoro e alla salute». (A.Tr.)

