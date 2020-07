TRASPARENZA

BELLUNO I redditi degli esponenti di Longarone Fiere e Parco Dolomiti Bellunesi sotto la lente. Come prevede la legge i dati delle dichiarazioni annuali sono stati comunicati al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio e pubblicati. Si tratta delle dichiarazioni redditi 2019 relative all'anno di imposta 2018. Non ci sono grandi sorprese e non ci sono Paperoni in provincia, anzi c'è anche chi ha un reddito di soli 5mila euro scarsi. Nessuno insomma si è arricchito con le cariche ricoperte (la legge impone di vedere anche se ci sono state variazioni nelle entrate) e i redditi sono rimasti praticamente invariati.

LONGARONE FIERE

Giorgio Balzan, che ha ricoperto la carica di Longarone Fiere, ha un reddito complessivo di 88.495,00 euro. L'attuale presidente di Longarone Fiere Gian Angelo Bellati ha un reddito complessivo di 80.072,00, una situazione che è rimasta invariata negli anni. Invariate anche le entrate del vice di Longarone Fiere, Giorgio Bosa con un reddito complessivo di 4.753,00 euro.

PARCO

Nel Parco Dolomiti Bellunesi sono diversi i nomi di chi ha ricoperto cariche che compaiono nel bollettino pubblicato. Antonio Andrich, l'ex direttore del Parco, ha un reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi 2010 di euro 77.864,00. Molto più basso quello dell'attuale presidente del Parco e prima dell'agosto 2019 commissario straordinario dell'ente, Ennio Vigne. Nella dichiarazione del 2019 risultano redditi complessivi per euro 31.412,00. Viene fotografata anche la sua situazione patrimoniale con beni immobili, ovvero 2 fabbricati con pertinenza e terreni di proprietà che sin trovano nel Comune di Santa Giustina. Poi ancora terreni in comproprietà nel Comune di Sospirolo. Un fabbricato in comproprietà nel Comune di Castel Ivano (TN). E un'autovettura Alfa Romeo 147 Kw77 immatricolata nel 2007.

Infine Franco Zaetta, ex vicepresidente del Parco conta un reddito complessivo di 47.965,00 euro.

ol.b.

