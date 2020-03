LE CONSEGNE

BELLUNO Non solo pizze, ma anche hamburger, gelati e piatti da ristorante. Sono molte le attività chiuse al pubblico dai decreti ministeriali che si sono riorganizzate per proporre il servizio di consegna a domicilio. Un modo, per chi lavora nell'ambito della ristorazione, di non vedere azzerati del tutto gli incassi con le spese che comunque corrono. E un'occasione, per chi è costretto a casa, di passare una serata diversa, gustando qualcosa di sfizioso. I gestori dei locali utilizzano prevalentemente Facebook e Instagram per far conoscere e aggiornare la propria offerta e a volte anche per ricevere le ordinazioni, sempre possibili comunque al telefono. Così il Bistro Bembo serve a domicilio i propri hamburger, volendo in abbinamento alla birra. «Il nostro delivery è attivo dal giovedì alla domenica spiega Luigi Povia, uno dei titolari -. Inizialmente ci appoggiavamo per la consegna a Foodracer, servizio che consente di prenotare tramite un'applicazione del telefono. Poi, vista la grande richiesta, abbiamo potenziato le consegne muovendoci anche in autonomia: io stesso vado dai clienti a portare gli hamburger. Nonostante la gente non possa uscire, c'è sempre la voglia di concedersi qualcosa di diverso nelle serate del fine settimana. Stiamo ottenendo un ottimo riscontro». Anche la famiglia Da Rold, che gestisce la gelateria La Sorbettiera, ha iniziato a consegnare a domicilio creme e sorbetti. «Abbiamo cominciato fin dal primo giorno in cui siamo stati obbligati a chiudere al pubblico dice Carolina - inizialmente pensavamo che la cosa sarebbe durata solo qualche giorno, giusto il tempo di finire quanto avevamo in laboratorio. Poi abbiamo visto che il servizio era molto gradito alla clientela, così stiamo continuando. Oltre al gelato in coppette o in vaschetta, ora prepariamo anche alcune delle nostre coppe, vista la buona richiesta. Arriviamo a fare una trentina di consegne al giorno muovendoci dalle 17 alle 21 con il furgone refrigerato e indossando mascherine e guanti usa e getta. Non è facile lavorare in questo periodo, c'è ansia per quanto sta accadendo e le prospettive non sono delle migliori. Però la gente ha voglia di normalità e per questo siamo felici se per qualche istante gliela diamo servendo il nostro gelato». Angelo Di Lieto, dalla pizzeria la Fenice, oltre alle pizze porta a casa dei clienti anche alcuni piatti del menu della sua cucina, come la frittura di pesce, il risotto ai frutti di mare o i paccheri alla siciliana. «Abbiamo iniziato da alcuni giorni e la richiesta è stata subito alta dice il pizzaiolo, patron del locale -. Facciamo circa 40 consegne al giorno, utilizzando 3 auto. Oltre alle dovute accortezze nel mantenere le distanze, ai guanti e alle mascherine, comunichiamo prima l'importo esatto in modo che non si perda tempo con il resto». Andrea Ciprian

