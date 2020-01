IL PROCESSO

BELLUNO Quattro anni di reclusione, contro i sei anni e otto mesi chiesti dal pm. È questa la condanna inflitta a un 27enne nigeriano accusato di aver stuprato sulla panchina di un parco pubblico di Treviso una 18enne di Belluno. I giudici hanno anche stabilito una provvisionale nei confronti della parte offesa di 20 mila euro. «Abbiamo fumato uno spinello, poi mi ha violentato». Questa la terribile accusa della ragazza nei confronti del richiedente asilo.

LA DIFESA

I fatti risalgono allo scorso giugno. Lui ha sempre sostenuto che il rapporto sessuale c'è stato ma era consenziente. «Avevamo cercato una camera d'albergo o in un B&b per passare la notte - si è difeso il 27enne - ma non abbiamo trovato posto da nessuna parte. Così quella serata l'abbiamo passata in un parco della zona della Ghirada». Diversa la versione della vittima che agli inquirenti ha raccontato di aver incontrato il nigeriano nei pressi della stazione, vicino ai giardini di Porta Altinia. Dopo qualche parola entrano in confidenza e lei inizia a confidarsi con il 27enne, a cui racconta di essere in rotta con la famiglia d'origine tanto da non aver più messo piede nella casa dei genitori negli ultimi due anni. «Gli ho detto che ero a Treviso ma non sapevo dove andare a dormire» ha riferito la giovane. E lui si sarebbe allora offerto di trovare una stanza in un B&b o in un albergo. Ma nessuna delle strutture a cui si rivolgono sembra avere una camera libera. È così che all'ennesimo rifiuto i due, che si ritrovano a piedi da soli nella zona della Ghirada, avrebbero deciso di trascorrere la notte su una panchina di un parco della zona.

LA RAGAZZA

Da quel momento in poi le versioni sono diametralmente opposte. Lei sostiene di essere stata indotta a consumare della droga. Intontita si sarebbe sdraiata sulla panchina e lui l'avrebbe prima costretta a un rapporto orale, poi le avrebbe sfilato i jeans e l'avrebbe stuprata. «Non mi sono resa conto di quello che stava succedendo - ha riferito agli investigatori - ma il mattino dopo ho realizzato cosa era davvero successo». Quando si reca al pronto soccorso i sanitari del Ca' Foncello riscontrano che ha delle lesioni compatibili con un rapporto sessuale completo. «Non è andata così - ribatte il nigeriano, che a processo era difeso dall'avvocato Giovanni Autiero - il rapporto era consensuale ma a un certo punto ci siamo fermati perché lei aveva delle perdite di sangue». La mattina dopo, al comando dei carabinieri di via Cornarotta, si presentano prima la 18enne per denunciare la violenza e poi lui per la scomparsa dello zainetto e del giubbotto che avrebbe lasciato alla giovane per coprirsi quando si era sdraiata sulla panchina a dormire. E scattano le manette.

