Guidò i forconi: sparito da casa Gaetano Ferrieri

LA RICERCABELLUNO L'appello della compagna e dei conoscenti è disperato. Gaetano Ferrieri è sparito ieri mattina, subito dopo aver portato il figlio di pochi anni all'asilo a Campocroce (Venezia). La scomparsa è stata denunciata ai carabinieri a Mirano, dove Ferrieri, 61 anni, originario di Belluno, risiede, insieme alla compagna Annalisa Zangrando. I due sono molto conosciuti soprattutto sui social per il loro impegno in molte cause sociali e politiche. Secondo la stessa compagna la coppia non stava vivendo un momento facile, a causa di...