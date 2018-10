Guidano ubriachi incidenti a raffica cinque denunce e patenti ritirate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Cinque patenti di guida ritirate, altrettante denunce per guida in stato di ebbrezza e auto sequestrate in pochi giorni. È allarmante il dato diffuso dai carabinieri del comando provinciale, anche perché in ben tre casi a essere ubriachi erano i conducenti coinvolti in incidenti stradali. Addirittura in uno schianto avevano bevuto entrambi gli automobilisti che si sono scontrati. Un dato che sommato alle 3 patenti ritirate dalla polizia in questi giorni diventa ancora più pesante.IL RECORDIl primo incidente, fortunatamente...